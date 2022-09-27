Руководителя компании "Ас-Ай" задержали в Астане

Департамент экономических расследований по городу Астана сообщил о задержании руководителя ТОО «Ас-Ай» Омара Аскара Асаевича по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Kazpravda.kz.

Так, Омар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.

На похищенные средства Омар Аскар приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге.

Наряду с этим, Омар Аскар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.

В этой связи, также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.

Следствие продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК, разглашению не подлежит, добавили в ДЭР.