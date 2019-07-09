Руководителя Жамбылского филиала АО "Казпочта" задержали за получение взятки
Жанат Тукпиев
Руководителя Жамбылского филиала АО "Казпочта" задержали за получение взятки, передает Kazpravda.kz.
"Департаментом РК по противодействию коррупции Жамбылской области выявлен факт получения взятки руководителем областного филиала АО "Казпочта". Он подозревается в получении через начальника отдела взятки в сумме 250 тысяч тенге за решение вопроса о трудоустройстве частного лица. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось", – говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции.
Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.