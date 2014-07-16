Руководителям аппаратов акимов поручено устранить недостатки в работе

Руководитель Администрации Президента РК Нурлан Нигматулин провел совещание по итогам двухдневного семинара для руководителей аппаратов акимов областей, Астаны и Алматы. Об этом сообщает сайт Акорды.

Как отмечается, были обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы органов местного самоуправления, включая выборных сельских акимов, разграничения полномочий между центром и регионами, а также исполнения актов и поручений Президента.

"Руководитель Администрации Президента дал конкретные поручения по устранению выявленных недостатков в работе акиматов и неукоснительному исполнению актов и поручений Главы государства", - опубликовано на сайте.