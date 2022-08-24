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Здравоохранение
Руководителю департамента фармконтроля по Шымкенту объявлен выговор

Руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана по городу Шымкенту наказали за отсутствие ведомственного контроля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

В Агентстве РК по противодействию коррупции пояснили, что 14 июля этого года заместителя руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Шымкенту Дулата Турманова осудили за системное получение взяток от ряда граждан в общей сумме 60 тысяч тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике. Виновному назначили штраф в 20 млн тенге с пожизненным лишением права занимать определенную должность.

1 августа по представлению Антикоррупционной службы, приказом председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Турманов был уволен за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

А 3 августа руководителя этого департамента Сейтжамала Пакеева привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора за отсутствие ведомственного контроля.

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