Руководство Администрации Президента РК возложило венок к памятнику Кошкарбаеву

Руководство Администрации Президента РК возложило венок к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Сегодня руководство Администрации Президента Республики Казахстана возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа "Халық Қаһарманы" Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом, и почтило минутой молчания память воинов-казахстанцев", – говорится в сообщении. В церемонии приняли участие Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу и заместитель Руководителя Администрации Президента Аида Балаева.