Руководство актауской школы обвиняют в хищении бюджетных денег

Руководство средней школы № 20 Актау обвиняется в хищении бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональное издание Лада.кз.
По версии следствия, обвиняемые начисляли определенные суммы рабочим школы сверх их заработных плат. После чего собирали у них начисленные деньги, которые якобы были необходимы на ремонт школы.
Уголовное дело в отношении бывшего директора, исполняющего обязанности директора и бухгалтера СШ, уже направлено в суд.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора школы Есетовой Н., которая обвиняется в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере и в служебном подлоге, бывшего и.о. директора Собалаковой Б. с аналогичным обвинением, а также бывшего главного бухгалтера Кошбаевой Г. Она обвиняется в неоднократном хищении бюджетных средств в крупном размере", – сообщили в прокуратуре Актау.
