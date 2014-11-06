Руководство актауской школы обвиняют в хищении бюджетных денег

Закон и Порядок
©kazpravda.kz
Руководство средней школы № 20 Актау обвиняется в хищении бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональное издание Лада.кз.

По версии следствия, обвиняемые начисляли определенные суммы рабочим школы сверх их заработных плат. После чего собирали у них начисленные деньги, которые якобы были необходимы на ремонт школы.

Уголовное дело в отношении бывшего директора, исполняющего обязанности директора и бухгалтера СШ, уже направлено в суд. 

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора школы Есетовой Н., которая обвиняется в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере и в служебном подлоге, бывшего и.о. директора Собалаковой Б. с аналогичным обвинением, а также бывшего главного бухгалтера Кошбаевой Г. Она обвиняется в неоднократном хищении бюджетных средств в крупном размере", – сообщили в прокуратуре Актау.

Популярное

Все
Интриги Первой лиги
Стал символом свободы и единства
Наступила эра больших игр
Где смех и драма учат не молчать
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Поисковики отправились на остров Сахалин
Интеллектуал эпохи независимости
Библиотека нового времени
Танец, несущий праздник
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Дело мастера живет
Бегом к своей мечте
Поливной сезон проходит штатно
Музей пригласил в путешествие
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Поехали кататься?
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Возрождая легендарные породы
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

АФМ расследует дело против финпирамиды Envida ai
Жительницу столицы осудили за продажу новорожденного под ви…
Двое мужчин погибли под завалами на шахте Бестобе
Мошенник с лицом Джеки Чана пытался обмануть пенсионера из …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]