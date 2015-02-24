Руководство Федерации шахмат Казахстана опровергает слухи о приостановке своей деятельности

Спорт
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Дмитрий НОРКИН
Недавно федерация провела совещание, посвященное планам на текущий год, в ходе которого было заявлено: никакой приостановки ее деятельности не было и не будет. За неправильное информирование общественности сделано замечание сотрудникам исполнительной дирекции КФШ, передает Kazpravda.kz.

Как объясняет руководство структуры, с самого начала речь шла лишь о переходе на режим экономии, сокращении излишних расходов и возможном уменьшении количества выездов на соревнования за рубежом. В прошлом году казахстанские спорт­смены приняли участие почти в 20 турнирах – в таких странах, как Франция, Бразилия, Греция, Норвегия, Турция, Россия, Иран, Узбекистан и ОАЭ. В текущем году планируется участие наших шахматистов в 8 турнирах международного уровня – в Таиланде, Греции, России, Узбекистане, Китае и Италии.

При этом, несмотря на сокращение числа выездов на зарубежные соревнования, количество турниров внутри страны не изменится. По линии Министерства культуры и спорта запланированы средства на общую сумму 20 млн тенге на организацию турниров в республике, а также на командирование спортсменов для участия в ряде соревнований мирового уровня. Конечно же, для более активной работы федерации и участия казахстанских шахматистов в таких состязаниях потребуются дополнительные средства. Поэтому сейчас проводится работа со спонсорами.

Федерация будет работать в полном объеме, и все запланированные мероприятия на 2015 год пройдут согласно утвержденному календарному плану, в том числе международные: командный чемпионат мира среди женщин (Китай, апрель); первенство планеты среди школьников (Таиланд, май) и юниоров до 20 лет (Россия, июнь); Всемирная юношеская олимпиада до 16 лет (июль); чемпио­наты мира среди юношей и девушек (Греция, октябрь), а также среди сеньоров (Италия, ноябрь); первенство Азии среди юношей и девушек, игры за Кубок Центральной Азии.

Стоит отметить, что прошлый год для федерации был весьма успешным. Женская сборная Казах­стана заняла 6-е место на Всемирной шахматной олимпиаде (пока это самый лучший результат национальной команды). Кроме того, мужская сборная победила в рапиде на Кубке Центральной Азии, а Динара Садуакасова стала чемпионкой мира в престижной категории до 18 лет.

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