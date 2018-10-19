​Руководство к действию

Так, в рамках рабочей поездки по Акмолинской области депутаты Дау­рен Адильбеков и Рашит Акимов провели встречу с преподавателями и мастерами производственного обу­чения агротехнического колледжа № 6 Астраханского района. В ходе встречи парламентарии остановились на социальном блоке Послания, рассказали о поэтапном внедрении новых программ в сфере образования и здравоохранения, а также снижении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Даурен Адильбеков отметил большое значение повышения уровня оплаты труда гражданских служащих и других инициатив, направленных на повышение качества жизни казахстанцев.

Рашит Акимов изложил свое видение развития сельскохозяйственной отрасли страны в контексте целей Послания Главы государства. Здесь, как пояснил депутат, в приоритете будут субсидии целевого назначения, направленные на повышение урожайности и качества продукции, рост экспорта и переработки зерна и мяса. По мнению Рашита Акимова, улучшение производительности труда должно достигаться через внедрение новых технологий во всех сферах экономики, в том числе в сельском хозяйстве.

Находящиеся с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанской облас­ти сенаторы Дуйсенгазы Мусин и Сергей Плотников встретились с жителями поселка им. Касыма Кайсенова Уланского района. В ходе встречи с педагогическим коллективом местной школы депутаты подчеркнули, что в Послании Елбасы уделено большое внимание рос­ту благосостояния казахстанцев.

Кроме того, обсуждены вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, в частности дальнейшего субсидирования сельского хозяйства, выслушаны мнения руководителей крестьянских хозяйств.

Депутаты Сената Аскар Бейсенбаев и Али Бектаев находились с рабочей поездкой в Туркестанской области. Депутаты встретились с жителями Тюлькубасского и Сайрамского районов.

Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Аскар Бейсенбаев рассказал об основных направлениях Послания.

– Послание Президента – это руководство к действию для каждого казахстанца, и мы, депутаты Сената Парламента, намерены обеспечить эффективную законодательную поддержку практической реализации положений Послания, – подчеркнул Аскар Бейсенбаев.

Али Бектаев подробно проинформировал о законодательной работе Парламента.

Строительные объекты Западного Казахстана посетили депутаты Бырганым Айтимова, Ербулат Мукаев и Нариман Турегалиев. В Акпатерском сельском округе депутаты ознакомились с ходом реконст­рукции канала Киров – Шежин. На осуществление данного проекта, направленного на снижение зависимости от водных ресурсов, поступающих из Российской Федерации, выделены значительные средства из респуб­ликанского бюджета. Работы на объекте предполагается завершить до конца ноября.

Прошли встречи и в Приаралье. Там побывали депутаты Бекмырза Еламанов и Мурат Бактиярулы. В крестьянских хозяйствах «Бақ» и «Қызыл дихан» Сырдарьинского района состоялась встреча сенаторов с местными жителями, руководителями хозяйствующих субъектов, депутатами маслихата, сотрудниками государственных органов и учителями. Сенаторы призвали жителей Приаралья приложить все усилия для дос­тижения поставленных Главой государства целей.