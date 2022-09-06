Руководство к действию

Летней грусти даже прочувствовать не успели. Политическая осень ворвалась в сезон первым же числом сентября, затмевая собой все. Даже школьные линейки.

Третья сессия Парламента VII созыва началась с главной политической новости, которая определит развитие событий на ближайшие два года. Уже этой осенью пройдут внеочередные выборы Президента страны, за которыми последуют парламентские выборы и смена Правительства. Такова новая политическая традиция – не держать планы в секрете от общества.

Самое важное сказано в конце. Если смотреть на Послание через эту логику, то все основные месседжи можно рассматривать как часть избирательной кампании. В социальных сетях эксперты сразу же отмечают, что все акценты не просто на проблемных вопросах, но и актуальных проблемах большинства: пенсионный возраст, национальный фонд, налог на роскошь и легализация иномарок.

Несмотря на то что о выборах только объявлено, и нет даже точных сроков, уже есть имя первого претендента. Амиржан Косанов на своей странице в Facebook сообщил, что готов снова идти на выборы: «Как граж­данин РК, который занял формальное второе место (16,2%) на прошедших в 2019 году президентских выборах, заявляю о своем намерении участвовать на объявленных Президентом Токаевым­ внеочередных президентских выборах».

Обсуждение возможных кандидатов еще впереди. И юридическая совместимость – далеко не самое главное, что сегодня будет интересовать электорат. Досрочные выборы – инструмент не новый и особого всплеска эмоций не вызвал. Однако за выборами последуют поправки в Конституцию, которые будут связаны с озвученным планом по изменению срока полномочий Главы государства и отсутствием возможности избираться на второй срок.

Если рассматривать Послание в порядке хронологии, то в числе первых были озвучены проблемы в области энергетики. Вот что пишет по этому поводу Арман Кашкинбеков, независимый член Совета директоров в Samruk Energy: «Послание народу Казахстана началось с накопившихся проблем в энергетике, и это позитивно. Приоритетность на самом деле высокая. Износ сетей и основных фондов генерации – старых ГРЭС и ТЭЦ по всей стране всем давно известен, энергетики давно бьют во все колокола, и что с этим стратегически важным хозяйством делать, было не совсем понятно. Ясной и конкретной программы модернизации нет, выход один – повышение тарифов конечным потребителям – населению и предприятиям. Это, конечно, приведет к росту тарифов у всех нас, снижаться они никак не могут, но контроль Правительства никто не отменял.

Хочется отметить, что существующий износ сетей и мощностей тормозит развитие не только традиционной энергетики, но и новой, возобновляемой. Сети в регионах не способны принять на себя новые гигаватты чистой электроэнергии, плюс растет дисбаланс в отрыве с балансирую­щими энергопроизводствами. Поэтому решение данной давно назревшей проблемы должно послужить, в том числе, достижению 15% доли ВИЭ к 2030 году, а значит, обновлению энергетики».

Вопрос справедливого распределения благ, накопленных государством, не мог не найти отклика. Особенно в части накоп­ления капитала для развития подрастающего поколения. Экс­перты уже сделали предварительные расчеты, и эти ожидания перевели в конкретные цифры. Среднегодовая доходность Нацфонда с момента создания составила 3,17%. За прошлый год инвестдоходность была примерно 3,4 млрд долларов. Количество детей в Казахстане – 6 485 507. Итого за год на счет ребенка в среднем поступит 125 тыс. тенге. К совершеннолетию же он получит примерно 2,5–3,5 млн тенге. Такие расчеты на своей странице в Facebook приводит Данияр Темирбаев со ссылкой на Теlegram-канал Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров.

В обсуждениях Послания именно этот пункт встречается чаще других. Причем очевиден потенциал нововведения, который еще предстоит дорабатывать и совершенствовать. В Послании много говорится именно о стратегических инвестициях. И вклад в развитие детей может стать серьезным инструментом именно для вложений, а не простого накопления. В первую очередь – образования.

Дети – это не вопрос финансирования, доступа к знаниям, спортивным секциям. Это и воп­рос всей системы, в том числе и дошкольного образования. Азиза Шужеева, активистка цифровой трансформации и гендерного равенства пишет: «Итак, что самое главное и важное для меня, что озвучил Президент? Наконец-то сферу дошкольного воспитания поставили на достойное приоритетное место. Президент отметил, что «сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от 2 до 6 лет. Подобная ситуация недопус­тима. Необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами». То есть никакое очковтирательство со стороны профильного министрерства, где говорили о том, что у нас охват 98% «не прокатило». Будут приняты действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. Казахстанская ассоциа­ция непрерывного образования была услышана, и наконец-то на воспитателей детсадов обратят внимание. Считаю это большой победой всех общественниц, педагогов, руководителей частных детских садиков, которые многие годы поднимали эти вопросы на разных уровнях».

Закон и порядок – отдельный блок. Сложный, болезненный, но необходимый. С точки зрения общества одним из самых ожидаемых и обсуждаемых стал воп­рос амнистии. Эльвира Азимова, Уполномоченный по правам человека в РК, поделилась по этому поводу своими мыслями: «Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ в своем Послании озвучил решение о проведении час­тичной амнистии в отношении участников январских событий. Данное решение получило среди правозащитного сообщества и самих обвиняемых, осужденных позитивный отклик. Январские события для нас – большая трагедия, и никто не оправдывает действия настоящих правонарушителей.

К сожалению, большое количество людей впервые оказалось в подобной ситуации. Они участвовали в массовых беспорядках больше под влиянием толпы и в связи с имеющимися социальными проблемами. Многие из них осознали свою вину, раскаялись. Решение об амнистии не только реализация Президентом своего конституционного права, это акт гуманности и доверия к согражданам. Мы должны верить своему народу».

И вновь акцент на инвестициях. Практически любой вопрос сегодня так или иначе связан с финансированием. Несомненно, перспективные проекты, красивые презентации и грандиозные планы – все это было, но прошло. Бюджеты, государственные закупки и даже проблемы государственно-частного партнерства – все это тоже вопрос инвестиций. По сути, мы сегодня говорим о том, что своевременное освоение бюджета – это не то, что нужно. Любые затраты нужно рассматривать как вложения, которые способны принести пользу и прибыль.

Аида Балаева, заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана по этому поводу написала: «В своем Послании­ Президент затронул все ключевые социально-экономические сферы, от эффективного реформирования которых зависит успешное построе­ние Нового Казахстана. Главный смысл этого этапа реформ – инвес­тировать в молодое поколение, развивать человеческие ресурсы, усиливать социальную составляющую государства. То есть создавать здоровое, сильное, активное и конкурентоспособное общество, которое будет продолжать строить успешное государство.

Большой блок решений касается улучшения жизни молодого поколения – увеличение срока декретных выплат, перечисление час­ти средств Национального фонда на счета детей, предоставление льготных кредитов на получение образования, даже усиление борьбы с синтетическими наркотиками и ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие идут в фарватере приоритета заботы о будущих поколениях.

Озвученные в Послании реформы являются фактически руководством к действию и реальными поручениями. Это огромный пакет реформ, от успешной реализации которых зависит будущее нашей страны».