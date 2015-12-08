​Руководство к действию

Аким области Бейбут Атамкулов выступил с докладом, рассказав о предварительных итогах развития региона, а также поделился планами по реализации задач, выдвинутых Главой государства. Обратив внимание аудитории на устойчивость развития экономики Южного Казахстана, руководитель региона отметил, что в области реализуется ряд крупных проектов. По сравнению с прошлым годом валовой продукт вырос на 1,2%. Производство продукции в агропромышленном комплексе превысило 300 млрд тенге, что соответствует 101,9% от аналогичного показателя прошлого года.

Глава государства поручил продолжить работу по улучшению инвестиционного климата. На юге этому уделяется большое внимание. С национальными компаниями заключено 529 договоров на 9,8 млрд тенге. В результате основной инвестиционный капитал региона достиг 323,3 млрд тенге. С участием иностранного капитала уже реализовано 29 проектов общей стоимостью 1,7 млрд долларов. Южноказахстанские предприниматели посетили Турцию, Китай, Южную Корею, что способствовало привлечению иностранных инвесторов. Такие поездки запланированы в Россию, Малайзию, Сингапур, Францию, Германию. Одним из основных драйверов развития ЮКО является сельское хозяйство. В связи с этим в агропромышленном комплексе внедряются современные технологии и инновации.

– Для повышения конкурентоспособности нашей сельхозпродукции необходимо строительство современных хранилищ для урожая бахчевых, овощей и фруктов, – подчеркнул Б. Атамкулов. – В Шымкенте возводится крупный транс­портно-логистический центр, общая площадь которого превысит 90 га. Комп­лекс будет соответствовать международным стандартам классов «А» и «Б» по хранению сельхозпродукции. Кроме того, принято решение о строительстве подобных хранилищ в Мактааральском и Сарыагашском районах и городе Туркестане.

Глава государства в Послании особое внимание уделил созданию новых рабочих мест. Для юга это актуальный вопрос, учитывая густонаселенность региона. И здесь на помощь приходит программа «Дорожная карта бизнеса-2020», по которой одобрено 228 проектов на сумму почти 194 млн тенге. Это позволило создать 1 622 новых рабочих места. С начала года работой обеспечены почти 51 тыс. человек.

Участники актива поделились своим видением того, что и как следует делать, чтобы задачи, поставленные Главой государства в Послании народу, стали руководством к действию для каждого чиновника, для каждого гражданина страны, желающего видеть Казахстан сильным и экономически процветающим государством.