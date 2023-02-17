Руководство Китая объявило о победе над коронавирусом

В заявлении властей говорится, что с ноября страна совершила безупречный переход от режима пандемии к нормальной жизни. Медицинской помощью воспользовались более 200 млн инфицированных.

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Руководство Китая объявило о "великой и решительной победе" в борьбе против коронавируса. В заявлении, обнародованном после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, говорится, что с ноября Китай за сравнительно короткое время "совершил безупречный переход" от режима пандемии к нормальной жизни. Практика доказала, что ЦК принял верные решения и стратегические коррективы при оценке ситуации с пандемии, указывается в документе. Заседание проходило под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com.

По информации государственных СМИ Китая, за время пандемии коронавируса медицинской помощью в стране воспользовались более 200 млн инфицированных, вылечено почти 800 тысяч тяжело больных пациентов, при этом "смертность от COVID-19 в Китае была самой низкой в мире".

"Китай совершил чудо в истории человечества", - провозгласило агентство "Синьхуа", отметив, что на фоне улучшения ситуации в Китая в других регионах мира вирус продолжает распространяться и мутировать.

В то же время Политбюро призвало 1,4-миллиардное население Китая к бдительности. Местным органам власти предписано укреплять систему здравоохранения и упрочивать "достигнутые с большим трудом успехи".

Политбюро также постановило форсировать вакцинацию пожилого населения.