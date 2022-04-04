Представители «Samruk-Kazyna Trust» ознакомились с деятельностью социальных проектов, которые реализуются в Алматы, и встретились с детьми, которым оказывается благотворительная помощь.

В объезде объектов участвовали генеральный директор «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева и сотрудники фонда.

Все проекты решают важные проблемы общества – социальную адаптацию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями, профилактику социального сиротства и другие.

Сначала сотрудники фонда посетили Центр поддержки детей и семьи. В этом центре оказывается помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Гости ознакомились с деталями работы организации, а также успехами проекта.

Проект направлен на оказание качественных социальных услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации для профилактики социального сиротства, ре-интеграции, и реализации права детей на семейное воспитание.

Затем прошла встреча с детьми из проекта «Leader Z» профорориентационная онлайн-школа для подростков с ограниченными возможностями». В школе 60 подростков бесплатно обучаются цифровой грамотности, базовым компьютерным навыкам, искусству ведения социальных сетей и другим. Администраторы проекта рассказали об эффективности проекта и достижениях учеников школы.

В казахстанских школах отсутствуют государственные программы и проекты, направленные на проведение систематической профориентационной работы для детей и подростков с особыми образовательными потребностями. Из-за непродуманной инфраструктуры, отсутствия переводов курсов на жестовый язык и неадаптированности методологий особая молодежь не поспевает за сверстниками по знаниям и выпадает из социума. И важность проекта «Leader Z» заключается в устранении этого дефицита.

Третьим местом посещения стал проект «Аутизм победим». В рамках этой инициативы в Алматы 60 детей с аутизмом на постоянной основе бесплатно посещают реабилитационный центр. А родители детей регулярно проходят обучения и консультации на тему бытовой адаптации детей. Проект поддерживается группой АО «Самрук-Қазына» с 2013 года.

По данным фонда, только за прошлый год благодаря специалистам реабилитационного центра четыре малыша пошли в обычный садик, двое ребят ушли в общеобразовательную школу и учатся в обычном классе, 35 детей освоили навыки самообслуживания, 50 детей достигли зрительного контакта, 15 детей улучшили способность к анализу и обработке информации, восприятию новых знаний по всем предметам, 9 детей обучаются в общеобразовательной школе на базе инклюзии.

Также представители «Samruk-Kazyna Trust» посетили концерт, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В концерте приняли участие дети и родители проекта «Аутизм победим», который реализуется совместно с ОФ «Добровольное общество «Милосердие».

Все проекты реализуются благодаря поддержке фонда «Samruk-Kazyna Trust», который выступает от имени всей группы компаний АО «Самрук-Қазына».