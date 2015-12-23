Руководство торгового центра в Семее понизит предпринимателям аренду на 15%

Руководство торгового центра в Семее понизит для МСБ аренду на 15% , передает Kazpravda.kz со ссылкой на kazakh-tv.kz.
На 15% снизит аренду помещений один из крупнейших торговых центров Семея. Таким образом с нового года руководство решило поддержать малый и средний бизнес региона. В торговом центре сейчас работают две с половиной тысячи предпринимателей. Действовать льготы будут в течение всего года, обещают владельцы торговой точки.
"Мы также поддерживаем акцию "Сделано в Казахстане". Те предприятия, крестьянские хозяйства, которые есть в нашем семипалатинском регионе, они имеют здесь торговые места, мы им тоже помогаем снижением арендной платы. Я думаю, если мы все будем работать вместе, кризис, хоть понемногу, будет снижаться", – говорит владелец торгового центра Марат Курманбай.
По словам самих предпринимателей, скидка даст большую материальную экономию. "Во-первых, экономия на аренде: мы можем снизить и сделать ниже цены на продукты питания, так как это товар первой необходимости. И я думаю, что это увеличит нам количество покупателей", – отметила Ирина Эсаулова.
На 15% снизит аренду помещений один из крупнейших торговых центров Семея. Таким образом с нового года руководство решило поддержать малый и средний бизнес региона. В торговом центре сейчас работают две с половиной тысячи предпринимателей. Действовать льготы будут в течение всего года, обещают владельцы торговой точки.
"Мы также поддерживаем акцию "Сделано в Казахстане". Те предприятия, крестьянские хозяйства, которые есть в нашем семипалатинском регионе, они имеют здесь торговые места, мы им тоже помогаем снижением арендной платы. Я думаю, если мы все будем работать вместе, кризис, хоть понемногу, будет снижаться", – говорит владелец торгового центра Марат Курманбай.
По словам самих предпринимателей, скидка даст большую материальную экономию. "Во-первых, экономия на аренде: мы можем снизить и сделать ниже цены на продукты питания, так как это товар первой необходимости. И я думаю, что это увеличит нам количество покупателей", – отметила Ирина Эсаулова.