Руководство ТРЦ "Хан Шатыр" оштрафовано на 300 МРП

Общество
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В Астане проверили наиболее уязвимые в террористическом отношении объекты массового скопления людей и их антитеррористическую защищенность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.
 
К данным объектам относятся: здания площадью от 500 кв. м и более, объекты общественного питания на 100 и более посадочных мест, концертные залы, спортивные, развлекательные и транспортные сооружения (вокзалы, станции, порты, аэродромы, аэропорты), иные публичные сооружения (культовые здания/сооружения), объекты государственных органов и подведомственных организаций, физических и юридических лиц, оказывающих государственные услуги, почтовой сети и обслуживания пользователей услуг связи, организации образования, здравоохранения и места размещения туристов (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания), включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек. 

Согласно статьи 10-3 Закона "О противодействии терроризму" руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, с целью предупреждения террористической деятельности, а также антитеррористической защиты объектов и соблюдения должного уровня их безопасности обязаны реализовывать следующие мероприятия по: 
- обеспечению соответствующего пропускного режима, оснащению объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; 
- разработке на основе типового паспорта – паспорта антитеррористической защищенности вверенных им объектов; 
- проведению профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра места помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств; 
- планированию и отработке совместных действий с заинтересованными государственными органами и организациями по ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма; 
- организации защиты информационных сетей объекта, обеспечения информационной безопасности. 

За невыполнение требований предусматривается административная ответственность. Так, по результатам проверок на ряд руководителей торговых домов, развлекательных заведений наложен штраф:
- по ст. 470 КоАП ("Нарушение законодательства в области охранной деятельности") привлечены к адмответственности: ТОО Security Safety service – 100 МРП и стратегический объект НФС ГКП "Астана Су Арнасы" – 50 МРП;
- по ст. 149 ч. 1 КРКоАП ("Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта УТО") – ТРЦ "Хан Шатыр" (штраф 300 МРП); ресторан "Хива" (200 МРП); клуб "Хиты 20 века" (200 МРП); магазин "Встреча" – ТОО ТД "Феникс" (150 МРП); ресторан "Бочонок" (200 МРП).

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