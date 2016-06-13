Руководство UFC не хочет внедрять "Акт Али" в лигу

Руководство UFC наняло лоббисткую фирму, чтобы не допустить введение "Акта Али" в ММА, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на mmaboxing.ru
.
Данный акт подразумевает следующие изменения: промоутеры не могут вынудить бойцов выполнять условия контракта, действующего более года; промоутеры должны сообщать точную информацию о доходах их бойца; менеджеры и бойцы не способны осуществлять промоутерскую деятельность; рейтинги и пояса чемпионов распределяются и регулируются третьими лицами. "Акт Али" действует в профессиональном боксе последние 16 лет.
Конгрессмен США Марквейн Маллин, являющийся бывшим бойцом ММА, подал прошение о внедрении данного акта в UFC. Однако руководство организации намерено отстаивать свою точку зрения. Сейчас ММА-промоутеры могут получить почти все права на бойцов и их изображения, подписывая многолетние эксклюзивные контракты. Внедрение "Акта Али" может все существенно поменять – ведь именно он позволяет известным бойцам годами избегать нежелательного для себя соперника.