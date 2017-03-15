Руководство уличенных во взятке госслужащих нужно наказывать – Антикоррупционное агентство
Азамат Сыздыкбаев
Заместитель председателя Агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев считает необходимым наказывать не только госслужащих-взяточников, но и их руководителей, передает Kazpravda.kz.
"У нас есть структуры, где по итогам 2016 года совершено более 500 подобных нарушений, и фактически ни один из руководителей не понес заслуженного наказания. Среди них Министерство сельского хозяйства РК, Министерство финансов РК, МВД РК. В этих госорганах, как и в акиматах, нужно принимать соответствующие меры. Если в госоргане имеют место системные нарушения, ответственность должен нести именно руководитель. Только в этом случае мы сможем наконец навести порядок. У нас сегодня ни на областном, ни на районном, ни на республиканском уровне ни один руководитель не понес наказания", – сказал Шпекбаев.
По его словам, без привлечения к ответственности руководителей провинившихся все мероприятия по противодействию коррупции будут малоэффективны. В развитых странах, привел данные Шпекбаев, за проступок одного работника на почве коррупции могут уволить весь коллектив.
"Хочу подчеркнуть, что, когда к ответственности привлекается лишь сам получатель взятки и не предпринимается никаких мер по отношению к его руководителю, эффективность данной деятельности низка. Поэтому мы будем поднимать вопрос и о повышении персональной ответственности руководителей за коррупционные проявления своих подчиненных", – сказал он.