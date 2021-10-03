Актуальные вопросы изменения климата, потенциальные угрозы и возможные последствия для стран Центральной Азии и Казахстана стали темой состоявшегося на днях в Туркестане первого Центрально-Азиатского форума «Региональное сотрудничество и пути совместных действий для достижения углеродной нейтральности».

Его устроителем выступила Ассоциация экологических организаций Казахстана при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Как было отмечено в ходе форума, страны Центральной Азии особо подвержены изменению климата и уже сегодня испытывают последствия, вызванные глобальным потеплением. Вот почему борьба с изменением климата для Казахстана является приоритетным направлением.

Наша республика присоединилась к Парижскому соглашению по климату, взяв на себя обязательство по снижению эмиссии парниковых газов в атмосферу. В связи с этим появилась острая необходимость в создании соответствующей инфраструктуры и развитии рынка «зеленых» технологий.

Ряд законодательных докумен­тов, включая новую редакцию Экологического кодекса, Закон РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», поз­волил усовершенствовать законодательство в области регулирования выбросов парниковых газов, включая разработку новой главы по адаптации к изменению климата.

Приветствуя участников форума, председатель президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия

Назарбаева озвучила главные вызовы, связанные с глобальным изменением климата, и призвала общественность стран всего мира к конкретным действиям, исходя из неутешительных данных, содержащихся в докладе климатической группы ООН (МГЭИК). Спикер напомнила прогноз экспертов, полагающих, что уже через 10 лет показатель потепления климата превысит критические 1,5 градуса, осадки станут более неравномерными. Все это может обернуться угрозой нарастающего числа засух и наводнений прежде всего в странах Центрально-Азиатского региона.

Алия Назарбаева предложила выработать конкретный пакет мер по снижению подобных вызовов и углубить обязательства, взятые в рамках Парижского соглашения. Наша страна к 2030 году планирует снизить выбросы до 15–25% от уровня 1990 года, Кыргызстан – на 11,5–13,8%, Таджикистан – на 10–20%, Узбекистан – на 10% от уровня 2010 года. Туркменистан намерен стабилизировать или начать сокращать выбросы парниковых газов до 2030 года при определенных условиях. 124 страны мира уже взяли на себя обязательства достигнуть углеродной нейтральности до 2050 года, что в совокупности составляет примерно 70% глобального ВВП и выбросов CO2.

В декабре 2020 года на Саммите ООН по климатическим амбициям Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о намерении республики достичь углеродной нейтральности к 2060 году. При поддержке Правительства Германии в нашей стране разработана соответствующая доктрина.

Предполагается, что осуществление в Казахстане сценария углеродной нейтральности приведет к сокращению выбросов на 97–98%. В предстоящие 40 лет на эти цели потребуется около 666,5 млрд долларов инвестиций при росте ВВП к 2060 году на 50% в сравнении с базовым сценарием.

По итогам моделирования сценария углеродной нейтральности в энергетическом секторе сокращение выбросов составит 97% за счет энергоэффективнос­ти, электрификации и перехода на биотопливо и водород, а также масштабный переход на возобновляемые источники энергии. Кроме того, снижение использования газа и нефтепродуктов и практически полный отказ от угля также приведут к значительному снижению выбросов. Оставшаяся доля эмиссии, а это примерно 3%, будет поглощена с помощью технологий улавливания и хранения углерода и другими видами технологий, находящимися сегодня на стадии разработки.

В сельском хозяйстве замедление роста выбросов парниковых газов возможно за счет освоения принципов органического сельского хозяйства и внедрения программ лесоразведения.

– Низкоуглеродная политика приведет к поэтапному отказу от ископаемых ресурсов, в связи с этим страна может столкнуться с экономическими и социальными трудностями, – отметил в своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. – Мы понимаем, что планирование и переход к «зеленому росту» должен включать все вопросы, в том числе социальные, гендерные – занятость и образование населения, будущее развитие новых профессий и навыков, в том чис­ле для людей с ограниченными возможностями. При этом важно не только создание новых рабочих мест, но и развитие доступа к образованию и разработка мер социальной защиты.