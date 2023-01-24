Руль, четыре колеса и дорога хороша

Гонка проходила на льду Коян­динского водохранилища. В первом этапе чемпионата страны по зимнему ралли приняли участие 39 экипажей из 11 городов.

Соревнования по зимнему ралли-спринту проводятся на закрытой, заранее подготовленной трассе и включают в себя элементы скоростного маневрирования. Каждый экипаж состоит из двух человек. Участники соревнуются на время прохождения дистанции. Лучшим признается экипаж, проехавший ее максимально быст­ро и максимально чисто – не вылетев с трассы, не сбив фишки.

– Трасса на реке или озере готовится только с разрешения ЧС: они принимают решение исходя из погодных условий и толщины льда. На озере соревнования проходят особенно интересно. Непредсказуемое поведение автомобиля на ледяных участках трассы придает зрелищности гонке, а умелое вождение, точное вхождение в повороты становятся решающими навыками при наборе призовых баллов, – говорит вице-президент Федерации автомотоспорта РК Владимир Бородин.

Зимний ралли-спринт проходит в Казахстане уже 15 лет и за эти годы стал одним из самых популярных и зрелищных соревнований. Состязания по традиции прошли среди любителей и профессионалов. В классе Standart свои силы попробовали все желающие, а это 23 экипажа на собственных автомобилях, причем места определялись в трех категориях – среди передне-, задне- и полноприводных авто. Как уверяют организаторы, в целях безопасности трасса была закручена таким образом, чтобы на ней нельзя было разогнаться свыше 90 км⁄ч.

Профессиональные спортсмены соревновались в классе РК ПРО (полноприводные автомобили, турбовые двигатели объемом до 4 л) и классе РК 11 (моноприводные автомобили, передний⁄задний привод).

На этом этапе, по словам Владимира Бородина, профессионалы снова продемонстрировали стабильность. Экипажи в составе Петр Бородин⁄Роман Чепрасов (Алматы, 1-е место), Санжар Умаров⁄Алибек Аубакиров (Астана, 2-е место), Андрей Амелин⁄Алие Амелина (Астана, 3-е место) и Евгений Супрун⁄Данил Кириенко (Астана, 4-е место) показали хорошую скорость и в очередной раз поделили призовые места между собой, доказав, что они самые сильные пилоты в Казахстане.