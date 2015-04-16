Свежий выпуск Румыния подтвердила участие Ануар КАЛМЫКОВ

Дж. Герваси подчеркнул, что Румыния как член – основатель МБВ решительно поддерживает концепцию и значение международных выставок и высоко оценивает существенный вклад Казахстана в развитие движения. Организация ЭКСПО-2017 в Астане является событием грандиозного масштаба, направленным на поиск лучших ответов на основные вызовы XXI века, отметил он.

Выразив благодарность за неизменную поддерж­ку Румынией международных инициатив нашей страны, казахстанский дипломат отметил, что участие Румынии в ЭКСПО-2017 внесет значительный вклад в ее успех и будет способствовать благим целям международного выставочного движения.



