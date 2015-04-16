Румыния подтвердила участие

Дж. Герваси подчеркнул, что Румыния как член – основатель МБВ решительно поддерживает концепцию и значение международных выставок и высоко оценивает существенный вклад Казахстана в развитие движения. Организация ЭКСПО-2017 в Астане является событием грандиозного масштаба, направленным на поиск лучших ответов на основные вызовы XXI века, отметил он. Выразив благодарность за неизменную поддержку Румынией международных инициатив нашей страны, казахстанский дипломат отметил, что участие Румынии в ЭКСПО-2017 внесет значительный вклад в ее успех и будет способствовать благим целям международного выставочного движения.