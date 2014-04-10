Русалку хотели утопить

– Мы тоже вначале так подумали, – рассказывает пресс-секретарь акимата Павлодара Азамат Байтенов, но затем рабочие коммунального ведомства, убирающие по соседству территорию городского пляжа, сообщили, что Русалка находится на его территории в воде, у берега. Статуя была хотя и незначительно, но повреждена. По-видимому, по ней били чем-то тяжелым, пытаясь сбросить в реку.

…Это вандалам удалось, так как, по словам представителя акимата, на постаменте были выкручены крепежные болты, повреждены другие удерживающие элементы. После чего Русалку столкнули в воду.

И вот здесь наступает «мистика». Если сказать, что злоумышленники, свергнув с пьедестала «морскую диву», сами утащили для каких-то целей изваяние на пляж, то это – проблематично. Так как надо по кромке берега пройти мимо водной спасательной станции и ее прибрежных сооружений. К тому же, когда Русалку вытащили из воды и стали загружать в машину, чтобы увезти на реставрацию, потребовалось шестеро крепких мужчин. Остается уповать на Иртыш, который не стал забирать любимицу народа, а своим сильным весенним течением вернул ее горожанам, вынеся на мелководье.

Вообще у павлодарской Русалки нелегкая судьба. Статуя восточной девушки в купальнике и с хвостом, украшенным национальным орнаментом вместо чешуи, была установлена неизвестным меценатом на набережной реки, на пляже, в августе 2013 года. С первых же дней необычная скульптура стала популярной у горожан. Сюда приходили сфотографироваться и полюбоваться на мифическое создание. А местные рыбаки, выуживающие на удочку рыбу здесь же по соседству, даже начали утверждать, что после того как появилась Русалка, клев стал лучше, так как рыба, дескать, приплывает посмотреть на свою необычную водную обитательницу.



http://myseries.ru/fizryk/fizryk_1/14686-seriya-4.html Физрук смотреть онлайн

Но русалочная «эйфория» продолжалась недолго. Спустя месяц варвары изуродовали статую так, что акимату города ее пришлось увезти в Астану на реставрацию, которую оплатили также неизвестные спонсоры.

Обновленная Русалка на радость горожанам появилась на новом мес­те поздней осенью. Она сохранила восточную внешность и лишь избавилась от некоторых украшений и современного купальника. Новый ее наряд был выполнен в виде раковин. Но это все – деталь. Главное – Русалка вернулась, о чем павлодарцы говорили как о знаменательном событии. И вот она вновь подверглась нападению.

По словам Азамата Байтенова, сейчас скульптура находится в ГКП «Горкомхоз» на реставрационных работах. Статуя сильно не пострадала, она лишь была поцарапана в некоторых местах и вскоре вновь займет свое место на берегу Иртыша. В настоящее время полиция ведет поиски злоумышленников.

Новость – хорошая. Однако почему бы городской власти, учитывая то, что Русалка притягивает не только нормальных людей, но и с дурными наклонностями, не установить здесь во избежание возможных ЧП видеокамеру оперативного полицейского реагирования?

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, [email protected]

фото Валерия Бугаева