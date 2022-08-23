Руслан Данияров стал руководителем Департамента госдоходов по Абайской области

Руслан Данияров назначен руководителем Департамента государственных доходов по Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.

23 августа заместитель председателя Комитета государственных доходов Бакытжан Слямов представил акиму области Абай и коллективу областного ДГД Руслана Даниярова.

Руслан Мамытович Данияров родился в 1972 году в селе Мерке Джамбульской области.

По образованию – экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка, Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова.

Стаж работы на госслужбе составляет 26 лет.

Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором налоговой инспекции по Торгайской области.

С ноября 1999 года по март 2020 года работал на различных, в том числе руководящих, должностях Налогового комитета, а затем Комитета государственных доходов Минфина.

С апреля 2020 по апрель 2022 года был руководителем управления департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов МФ РК.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем руководителя ДГД по Атырауской области.