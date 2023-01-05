Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
54
Руслан Желдибай назначен заместителем руководителя Администрации президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Указом главы государства от 5 января 2023 года за № 92 Желдибай Руслан Султанулы назначен заместителем руководителя Администрации президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан.