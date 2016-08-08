Русло для «молочной реки»

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Сакен ИДРИСОВ
В ходе поездки в Акмолинскую область глава Минсельхоза доложил Премьер-Минис­тру Кариму Масимову о мерах развития продовольственного пояса вокруг Астаны. По словам вице-премьера, в зоне продпояса имеется достаточный потенциал для стопроцентного обеспечения столицы сельхозпродукцией. При этом на сегодня все перерабатывающие предприятия работают со средней загрузкой не более 40%. К слову, на территории продпояса Астаны личными подсобными хозяйствами производится достаточное количество сырья, которое можно и нужно направить на перерабатывающие предприя­тия. К примеру, ЛПХ в зоне продпояса Астаны производят 470 тыс. тонн молока, из них 54 тыс. тонн направляются на переработку, тогда как перерабатывающие молочные предприятия загружены не более чем на 40%.

Для повышения производственного потенциала перера­батывающих предприятий министр предложил ряд мер, которые позволят сократить простой мощностей этих предприятий. Разработанный план мероприятий включает в себя создание порядка 150 молокоприемных пунктов, из них 6 – в зоне продпояса, более 2,5 тыс. семейных откормочных площадок (175 площадок в зоне продпояса).
– Кроме того, создаваемые откормочные площадки будут объединены в сельскохозяйственные кооперативы для решения вопросов убоя, заготовки и реализации мяса, для обеспечения кормами, – сказал А. Мырзахметов.

Одной из мер для стимулирования этого процесса выступит государственная поддержка за счет средств программы «Дорожная карта занятости-2020», будет рассмотрено и дополнительное финансирование за счет АО «НУХ «КазАгро».

Следующее мероприятие – это создание оптово-распределительных центров.
– Личные подсобные хозяйства, а также крестьянские и фермерские хозяйства реализуют перекупщикам говядину по цене 750–800 тенге за килограмм, тогда как на рынках данная продукция реализуется по цене 1 200–1 300 тенге за килограмм. Не неся затрат, соизмеримых с затратами производителей, посредники завышают цену продукции более чем в два раза, – доложил министр сельского хозяйства.
Оптово-распределительные центры выступят площадкой для размещения ЛПХ своей продукции и в перспективе позволят покрыть потребность жителей крупных населенных пунктов в качественных отечественных продуктах питания без наценок и многочисленных перекупщиков.

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