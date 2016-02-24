Статьи Русская чайная машина Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Первые нагревательные приборы, работавшие по принципу самовара, появились еще в антич­ные времена. Это были специальные емкости, наполненные водой, которую нагревали до нужной температуры, опус­тив в нее раскаленные камни. Между тем, по словам научного сотрудника отдела этнографии музея-заповедника Романа Нечаева, самовар является чисто русским изобретением, относящимся ко времени правления Петра I. В Европе его называли «русской чайной машиной».



Коллекция музея-заповедника представлена в основном традиционными угольными самоварами. Но имеются в ней и два достаточно редких экс­поната – дореволюционные керосиновые самовары.



– В наши дни они имеют антикварную ценность, – рассказывает Р. Нечаев. – В основном такие самовары были распространены на Кавказе, где уже в то время работали нефтепромыслы.



Раритетные экспонаты знаменитых тульских самоваров также нашли свое место в запасниках музея. В XIX веке их производство стало массовым, а мастерам, занимавшимся их изготовлением, платили тогда 5 рублей в месяц, на которые вполне можно было купить корову.

