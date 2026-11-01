Русская девушка с казахской душой

По словам Миланы Подрезовой, ученицы 11-го класса школы-гимназии № 1 им. Крупской города Державинска, она по-настоящему гордится тем, что сумела дисциплинировать себя, преодолеть внутренние барьеры для того, чтобы свободно заговорить на казахском языке.

фото из личного архива Миланы Подрезевой

Благодарна девушка и своим учителям, увидевшим когда-то ее способнос­ти и огромное желание выучить язык. Началось все еще в пятом классе, когда ее учитель Нурислам Жумекенов разглядел в девочке тот самый потенциал. В 8-м классе с ней занималась уже другой педагог. Гульнар Умурзаковна Искакова, по словам Миланы, буквально не давала ей расслабиться. И эта настойчивость со временем принесла свои плоды, включая участие в районных, областных, респуб­ликанских языковых конкурсах.

Поначалу, вспоминает девушка, она соглашалась участвовать в различных мероприятиях и выступлениях на казахском языке просто потому, что об этом просили учителя. Но все больше осваивая язык, начала испытывать настоящий интересе к нему. Ей нравилось открывать для себя новые слова, выражения, лучше понимать смысл сказанного и замечать, как постепенно исчезает языковой барьер.

Особое удовольствие приносило и то, что ее успехи стали замечать окружающие. Люди искренне удивлялись и восхищались тем, что светловолосая русская девочка чисто говорит на казахском языке. Конечно, такая реакция была приятна и становилась дополнительным стимулом двигаться дальше.

Сегодня Милана совершенствует свои знания уже не ради похвалы или признания, а потому, что считает владение государственным языком естественной необходимостью и уважением к стране, в которой живет. По ее убеждению, знать казахский – это не достижение избранных, в вполне нормальная потребность каждого жителя Казахстана.

– Казахский язык присутствует в моей жизни с детства, поэтому я уже не представляю себя без него. Мне очень нравится мое сегодняшнее состояние, когда могу свободно выражать свои мысли на государственном языке. Я с гордостью говорю: моя родина – Казахстан, и язык моей страны стал для меня вторым родным языком, – говорит Милана.

Гордятся достижениями дочери и ее родители. Но, пожалуй, больше всех радуется за внучку дедушка Николай Васильевич. В свое время он работал на государственной службе, хорошо понимал казахский язык и при необходимости мог свободно перейти на него в разговоре. Поэтому для него успехи внучки – не просто повод для семейной гордости, но и особая радость, ведь он понимает, насколько важно знать язык и уважать культуры своей родины.

Впрочем, по словам Миланы, их русской семье казахские традиции известны давно, поскольку большинство друзей родителей – казахи­. Возможно, еще и это во многом помогло сформировать искренний интерес к языку.

Уровень знания казахского языка в настоящее время ей самой оценить трудно, говорит Милана. Но поняла, что знает его хорошо, будучи на очередном рес­публиканском конкурсе, прошедшем в Атырау. Понимая все, о чем говорят люди вокруг, свободно вступая в разговор со сверстниками, прибывшими со всех концов страны, она благодарила себя за дисциплину и старания, без которых было бы сложно освоить любой язык.

Помимо школьных уроков Милана продолжает самостоятельно совершенствовать казахский.

– Ищу и нахожу среду в нашем маленьком городке. Сегодня на улицах Державинска уже намного чаще слышится казахская речь, что меня очень радует. Иногда, перебарывая свою стеснительность и неуверенность, подхожу к незнакомым людям и заговариваю с ними на казахском языке. Мои самые любимые места для практики – магазины, аптеки, другие общественные места, – улыбается девушка.

Добавим, что благодаря своим знаниям и свободному владению государственным языком школьница из Акмолинской­ области заявляет о себе уже на респуб­ликанском уровне. К примеру, в начале октября Милана Подрезова стала участницей гала-концерта республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала». Концерт прошел в преддверии Дня Респуб­лики во Дворце школьников имени аль-Фараби. Исполнила она известную песню «Домбыра туралы баллада» на слова Шомишбая Сариева, музыку Кенеса Дуйсекеева. По сути, проект «Мың бала» полностью созвучен жизненной позиции юной Миланы Подрезовой. Главная цель проекта – укреп­ление казахстанской идентичности и единства народа путем вовлечения детей и молодежи разных этносов в изучение государственного языка, приобщение к национальным и духовным ценностям казахского народа через творчество. Акмолинская школьница показывает, что казахский язык может стать близким и родным каж­дому, независимо от нацио­нальности.

А после о школьнице из Жаркаинского района, которую пригласили на утреннюю передачу «Оян» телеканала «Хабар», узнала и страна.

Помимо учебы и участия в языковых проектах Милана активно занимается общественной деятельностью. Является волонтером, детским омбудсменом от Акмолинской области, с 2003 года носит звание амбассадора Земли Республики Казахстан.

Впереди у одиннадцатиклассницы Миланы Подрезовой выпускные экзамены. Кстати, школьница уже определилась с выбором будущей профессии. После окончания школы планирует поступить на факультет казахской филологии. Правда, видит себя, скорее, не учителем казахского языка и литературы, хотя и эту возможность не исключает, а журналистом­. Словом, Милана уже сегодня своим примером показывает: язык – это не только средство общения, но и возможность открывать для себя новые горизонты и находить свое место в жизни.