Ряд документов о сотрудничестве подписали президенты Казахстана и Азербайджана

По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана Нурсултана Назарбаева и Ильхама Алиева был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Так, в рамках официального визита Главы государства в Азербайджан были подписаны следующие документы:
– Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в области логистики и железнодорожного транспортного машиностроения;
– Протокол между правительствами РК и АР о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года;
– Соглашение между правительствами РК и АР о международном автомобильном сообщении;
– Программа сотрудничества между МИД РК и МИД АР на 2017–2018 годы;
– Соглашение между правительствами РК и АР о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;
– Совместная декларация Президента РК Нурсултана Назарбаева и Президента АР Ильхама Алиева.
На брифинге для СМИ по итогам официального визита в Азербайджан Нурсултан Назарбаев отметил, что в ходе встречи был обсужден весь спектр вопросов, вынесенных на обсуждение.
"Основным стержнем наших взаимоотношений остается торговля, обеспечивающая возможности для развития других направлений взаимодействия. Сегодняшняя встреча выявила необходимость увеличения товарооборота, поскольку существующий объем в размере 140 миллионов долларов США не отвечает нашим интересам", – сказал Елбасы.
Глава государства обратил внимание на большой нереализованный резерв двусторонних торгово-экономических связей.
"Наши страны должны использовать его для дальнейшего наращивания двусторонней торговли. Казахстан готов поставлять в Азербайджан металлургическую продукцию, уже экспортируемые локомотивы. Только объем овощной продукции из Азербайджана за один год вырос в 12 раз. С учетом согласованных действий в ближайшее время мы можем увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США", – отметил Президент.
Далее Нурсултан Назарбаев подчеркнул приоритетность развития транспортно-транзитной сферы двух стран.
"В Казахстане построена железная дорога от китайской границы до Каспийского моря протяженностью около 2 000 километров, а также автомобильная дорога "Западная Европа – Западный Китай", которые приносят свои результаты. В настоящее время возник вопрос о направлении грузов из КНР в Европу через Кавказ, Каспийское море. Таким образом, очевиден огромный потенциал для Азербайджана", – заметил Глава государства.
Стратегическим назвал Президент сотрудничество в сфере энергетики, где обе страны являются важными игроками на мировом рынке.
"Мы заинтересованы в обеспечении бесперебойной доставки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, в том числе и через территорию Азербайджана. При запуске крупных проектов в Казахстане мы стараемся создать условия для локализации производства оборудования или другой продукции. В этой связи мы обсудили возможности создания совместных промышленных предприятий в тех сферах, где стороны имеют опыт и наработки", – добавил Елбасы.
Глава государства отметил, что во время встречи были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций.
"Казахстан, являясь непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сосредоточит свое внимание на имеющихся региональных проблемах. Относительно азербайджанско-армянского конфликта наша страна придерживается договоренностей, достигнутых в рамках принятых ООН резолюций. Казахстан поддерживает добрые отношения со всеми странами и всегда призывает к мирному регулированию конфликтов", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Президент остановился на вопросе необходимости взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.
Нурсултан Назарбаев, отметив наличие общих культурно-исторических ценностей и отсутствие нерешенных проблем во взаимоотношениях, указал на возможности дальнейшего эффективного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов.
"Сотрудничество в данной сфере является весьма насыщенным и поддерживается тесными связями творческой интеллигенции, учебных заведений, научных организаций. Представители 130-тысячной азербайджанской диаспоры, проживающей в Казахстане, являются важным связующим звеном между нашими государствами", – подчеркнул Глава государства.
В завершение Елбасы выразил благодарность Президенту и народу Азербайджана за оказанное гостеприимство, пожелав процветания и благополучия. Нурсултан Назарбаев пригласил Ильхама Алиева участвовать в качестве почетного гостя в заседании ШОС и открытии международной выставки EXPO 2017.
В свою очередь Ильхам Алиев отметил прочную основу отношений, свидетельством которой являются проведенные переговоры и пакет подписанных документов. Лидер Азербайджана отметил плодотворность взаимодействия двух стран на международной арене.
"Активное развитие политического взаимодействия наблюдается в рамках различных международных и региональных структур. Еще раз поздравляю лично Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с избранием в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН", – сказал Алиев.
Президент Азербайджана отметил, что в ходе визита был подробно обсужден весь спектр торгово-экономического сотрудничества.
"Принято решение о проведении в ближайшее время заседания межведомственной правительственной комиссии. Будут обсуждены экспортные позиции наших стран, которые позволят увеличить двусторонний товарооборот. Радует увеличение инвестиций со стороны Азербайджана в экономику Казахстана и наоборот. Это представляет большой интерес для обеих сторон", – заключил Алиев.
В завершение лидер Азербайджана подчеркнул конструктивный характер обсуждения всего блока торгово-экономических, транспортных и энергетических вопросов в ходе состоявшихся двусторонних переговоров.
