Ряд документов подписали Казахстан и Корея

Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён провели переговоры в расширенном составе

Фото: пресс-служба Президента РК

По итогам переговоров министры иностранных дел Республики Казахстан и Республики Корея обменялись вербальными нотами о повышении уровня казахстанско-корейских отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Кроме того, в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

1. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея о сотрудничестве в нефтяной сфере;

2. Рамочный документ о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея в области развития талантов в сфере науки и технологий;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством занятости и труда Республики Корея о направлении и приеме работников в рамках системы EPS;

4. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея в области мирного использования атомной энергии;

5. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии Республики Казахстан и Министерством климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея в области мирного использования атомной энергии;

6. Меморандум о взаимопонимании между Посольством Республики Казахстан в Республике Корея и Министерством интеллектуальной собственности Республики Корея в области интеллектуальной собственности;

7. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея в сфере городского и инфраструктурного развития;

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея о сотрудничестве в области развития передовой аэромобильности;

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея;

10. Меморандум о взаимопонимании между Посольством Республики Казахстан в Республике Корея и Лесной службой Республики Корея в области цифрового восстановления лесов и мер по борьбе с изменением климата;

11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о сотрудничестве в области культуры на 2026-2030 годы;

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством по делам патриотов и ветеранов Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в области сохранения и управления историческими объектами.