Ряд дорог из Нур-Султана открыли для движения

Ряд дорог из Нур-Султана открыли для движения в связи с улучшением погодных условий, сообщает Kazpravda.kz.

Так, с 06:30 в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение из Нур-Султана для всех видов транспорта на автодороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы: на участке Нур-Султан – ст. Анар – ПВП Темиртау 1291 – 1353 км, а также на участке Нур-Султан – п.Жибек жолы 1273 – 1291 км.

С 06:40 открыто движение на автодороге республиканского значения Нур-Султан – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау: на участке км 16-51 п. Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.

С 07:30 открыто движение на автодороге республиканского значения Нур-Султан – г. Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – гр. Павлодарской области.



