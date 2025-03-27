Ряд госслужащих осужден за крупные хищения из бюджета в Талдыкорганской области

Коррупция
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Они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении главного бухгалтера ГУ «Отдел образования по Сарканскому району» Курмангалиевой К., бухгалтеров этого же отдела Муратовой А. и Калабаевой А., начальника районного участка АО «Казпочта» Такен А., и.о. заведующей ясли-сада «Айдана» Балгабаевой Н. и руководителя отдела камерального контроля ДВГА области Жетісу Жапабаева У., сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, Курмангалиева, Калабаева, Муратова и Такен признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.

Балгабаева, Калабаева признаны виновными в покушении на дачу взятку Жапабаеву, который под предлогом непроведения аудиторской проверки в ясли-саде завладел их денежными средствами.

Курмангалиевой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Калабаевой, Муратовой и Такен по 7 лет лишения свободы.

Балгабаева и Жапабаев приговорены к штрафу в размере 1,2 млн тенге и 1 млн тенге соответственно.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

#суд #хищения #госслужащие

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