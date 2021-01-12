Общество
Ряд госучреждений реорганизовали в Казахстане
Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства от 31 декабря 2020 года №955 "О некоторых вопросах Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

1) республиканское государственное учреждение "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан";

2) республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств республиканских государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Переименовать республиканские государственные предприятия Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Определить Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных предприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

5. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке передать Комитету рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан права владения и пользования государственной долей участия товарищества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр рыбного хозяйства".

6. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

7. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин

Приложение

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