Ряд госучреждений реорганизовали в Казахстане

Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства от 31 декабря 2020 года №955 "О некоторых вопросах Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
1) республиканское государственное учреждение "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан";
2) республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Определить межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств республиканских государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Переименовать республиканские государственные предприятия Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Определить Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных предприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
5. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке передать Комитету рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан права владения и пользования государственной долей участия товарищества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр рыбного хозяйства".
6. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
7. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.