Ряд кадровых назначений произвел Нурсултан Назарбаев
Указами Главы государства Нурсултана Назарбаева прекращены полномочия следующих депутатов Сената Парламента Республики Казахстан: Нуртая Абыкаева, Икрама Адырбекова, Мухтара Алтынбаева, Людмилы Полторабатько, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Другими указами Президента Айтпаева Сауле Муханбедиановна, Волков Владимир Васильевич, Жумагулов Бакытжан Турсынович, Мусабаев Талгат Амангельдиевич назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан.
Также распоряжением Главы государства Мусабаев Талгат Амангельдиевич освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Кроме того, Елбасы подписал распоряжение о назначении Нургожина Талгата Сейтжановича ректором Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова.