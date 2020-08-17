Ряд нарушений выявило Минэкологии на золотодобывающем предприятии

В Акмолинской области Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК приостановило строительство хвостохранилища близ поселка Бестобе и выявило ряд других нарушений на предприятиях "Казахалтын", передает Kazpravda.kz
cо ссылкой на пресс-службу министерства.
По информации пресс-службы, экологи встретились с общественностью населенных пунктов, представителями предприятия "Алтыналмас" и акимом Степногорска.
"В ходе проверки Минэкологии выяснилось, что хвостохранилище компании возле поселка Бестобе строится без согласования, без экологических экспертизы и разрешения. Многие из жителей, по их словам, не участвовали в общественных слушаниях к проекту. В итоге предприятие оштрафовано, строительство хвостохранилища приостановлено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что другая проблема - в пылении обогатительной фабрики, которая работает там вот уже 3 года.
"Проект строительства хвостохранилища не будет реализован, пока не будут проведены полноценные общественные слушания. Это требование закона. Также будет проведена проверка по пылению на фабрике и по ее результатам будут приняты меры. Кроме того, предприятие представит министерству и местной общественности ряд социальных мероприятий, в том числе меры по обеспыливанию на фабрике", – отметил руководитель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов.
Без проведения соответствующей экологической экспертизы и без разрешения строится и обогатительная фабрика в поселке Аксу. По данному факту предприятие также оштрафовано, строительство приостановлено.
"Еще одной проблемой в поселке Аксу является близость домов населенного пункта от местного карьера, который находится буквально в 300 метрах от ближайшего дома. В связи с этим компания должна представить Минэкологии и населению программу по переселению. В план природоохранных мероприятий предприятием также должны быть включены меры по обеспыливанию из-за ветра. Компания намерена выполнить все требования, создана рабочая группа с населением", – дополнили в пресс-службе.
В свою очередь, министерство экологии и население дадут оценку данным мерам, и в случае согласования, они станут обязательными для выполнения.
Напомним, ранее жители поселков Бестобе и Аксу, расположенных вблизи города Степногорск в Акмолинской области, выступали с многочисленными жалобами на загрязнение воздуха, большое скопление пыли в результате добычи и переработки руды компании "Алтыналмас".
Также предприятие строит хвостохранилище, с чем не согласны местные жители, так как это грозит еще большим загрязнением окружающей среды.