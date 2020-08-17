Ряд нарушений выявило Минэкологии на золотодобывающем предприятии

Общество
1362
Екатерина Елисеева
В Акмолинской области Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК приостановило строительство хвостохранилища близ поселка Бестобе и выявило ряд других нарушений на предприятиях "Казахалтын", передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации пресс-службы, экологи встретились с общественностью населенных пунктов, представителями предприятия "Алтыналмас" и акимом Степногорска.

"В ходе проверки Минэкологии выяснилось, что хвостохранилище компании возле поселка Бестобе строится без согласования, без экологических экспертизы и разрешения. Многие из жителей, по их словам, не участвовали в общественных слушаниях к проекту. В итоге предприятие оштрафовано, строительство хвостохранилища приостановлено", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что другая проблема - в пылении обогатительной фабрики, которая работает там вот уже 3 года.

"Проект строительства хвостохранилища не будет реализован, пока не будут проведены полноценные общественные слушания. Это требование закона. Также будет проведена проверка по пылению на фабрике и по ее результатам будут приняты меры. Кроме того, предприятие представит министерству и местной общественности ряд социальных мероприятий, в том числе меры по обеспыливанию на фабрике",  – отметил руководитель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов.

Без проведения соответствующей экологической экспертизы и без разрешения строится и обогатительная фабрика в поселке Аксу. По данному факту предприятие также оштрафовано, строительство приостановлено.

"Еще одной проблемой в поселке Аксу является близость домов населенного пункта от местного карьера, который находится буквально в 300 метрах от ближайшего дома. В связи с этим компания должна представить Минэкологии и населению программу по переселению. В план природоохранных мероприятий предприятием также должны быть включены меры по обеспыливанию из-за ветра. Компания намерена выполнить все требования, создана рабочая группа с населением", – дополнили в пресс-службе. 

В свою очередь, министерство экологии и население дадут оценку данным мерам, и в случае согласования, они станут обязательными для выполнения.

Напомним, ранее жители поселков Бестобе и Аксу, расположенных вблизи города Степногорск в Акмолинской области, выступали с многочисленными жалобами на загрязнение воздуха, большое скопление пыли в результате добычи и переработки руды компании "Алтыналмас".

Также предприятие строит хвостохранилище, с чем не согласны местные жители, так как это грозит еще большим загрязнением окружающей среды.

Популярное

Все
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку восьми лет, завладев золотыми украшениями на 400 тысяч тенге
Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
В Аральском районе предпринимателей, обеспечивающих работу школьных столовых и буфетов, заставляли платить по 6 000 тенге в месяц за размещение меню на платформах kundelik.kz и mektepmenu.kz
«Неотложка» станет быстрее
Полноценное детство для всех
Чтобы избежать беды
Джокович догнал Надаля
От «Кракенов» до «Барыса»
«Наполи» рвется к чемпионству
«Когда начинается ремонт, муж служит другой семье» – гласит древняя мудрость
Можешь помочь – помоги!
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
Еще одно «серебро»
В мировых контекстах
Еще раз о кино
Хочу служить!
Энергия добра
Нетепличные условия
Гусеничный трактор «серебряного» волонтера Минниагзама Авлиярова расчищает дороги села от снега
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Обновление политического класса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 января
Общество
Комендант общежития оставила студентов с кредитами в Талдык…
Общество
Тайный ход черных старателей обнаружили на руднике в Бестобе
Общество
Владелец теплицы подозревается в незаконной врезке в газову…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]