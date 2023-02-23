Ряд новых регламентов к застройщикам и по лифтовому хозяйству принял Парламент РК

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Сенат на пленарном заседании одобрил со своими поправками закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил сенатор Гауез Нурмухамбетов, основной целью закона является совершенствование действующего законодательства Республики Казахстан в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Комитетами Сената внесен ряд поправок в закон, направленных на улучшение механизмов управления и содержания многоквартирного жилого дома.

Так, регламентируется обязанность заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома безвозмездно передать в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность согласно проектно-сметной документации.

"В настоящее время имеют место случаи, когда земельный участок после строительства многоквартирного жилого дома, его регистрации, реализации квартир и помещений, может оставаться в собственности застройщика или находиться во вторичной аренде. В целях исключения этого предусматривается норма, согласно которой право землепользования на земельный участок, предоставленный застройщику для строительства многоквартирного жилого дома или находившийся в частной собственности заказчика, подлежит прекращению, в связи с включением земельного участка в состав общего имущества объекта кондоминиума", - пояснил сенатор.

Также в целях реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по внедрению механизма субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе, предусматривается новая компетенция уполномоченного органа по субсидированию затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе.

В целях соблюдения конституционных прав собственников парковочных мест, кладовок, вводятся нормы, согласно которым собственники парковочных мест и кладовок будут участвовать в голосовании и принимать решения по вопросам содержания парковочных мест, кладовок.

Предлагается законодательно закрепить механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта только одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность собственниками квартир и нежилых помещений бюджетных средств за определенный период времени. Предлагаемая законом норма позволит решать этот сложный вопрос, так как ремонт и замена лифтов является неподъемным мероприятием для жителей одного подъезда.

Предусматривается норма, согласно которой, если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате коммунальных, целевых и накопительных взносов на них не будет распространяться действие Закона «О государственных закупках». Это актуально, так как на сегодня имеются факты, когда на первых этажах МЖД находятся учреждения с государственным участием (такие как поликлиники, ЦОН и др.). И при выплате указанных взносов на управление объектом кондоминиума данным организациям требуется проведение процедур госзакупок. Это, в свою очередь, требует определенного времени.

«В ходе работы над рассматриваемым законом было проведено 12 заседаний рабочей группы с участием депутатов комитетов Сената. Подробно обсуждены все нормы закона с участием заинтересованных министерств. Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу, состоящую из 36 поправок. Вместе с тем, хотел бы отметить, что для эффективной реализации закона и нивелирования возможных рисков при реализации новых норм, уполномоченному органу, МИО необходимо провести обширную разъяснительную работу среди населения, ОСИ, ПТ. Только в этом случае мы можем достичь положительных последствий от реализации норм закона», - добавил депутат.