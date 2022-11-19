Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность

Такое решение приняла Комиссия по демонополизации экономики.

Фото: Primeminister.kz

В Казахстане рассматриваются вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность, передает Кazpravda.kz.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в Үкімет үйі под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Участие в нем приняли руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда «Самрук-Казына» и др.

На заседании рассмотрены вопросы передачи в государственную собственность некоторых активов железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплекса, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающих заводов.

Премьер-министр поручил принять меры для реализации принятых комиссией решений.