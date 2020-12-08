Культура

Ряд писателей удостоили Госпремии в области литературы и искусства имени Абая

Глава государства подписал указ о присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая:
  1. Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы, культурологу – за исследование "Абыз Әбіш";
  2. Ақсұңқар Серік, поэту – за сборник стихов "Көкейімде Күлтегіннің жазуы";
  3. Есім Ғарифолла, писателю – за трилогию "Ғұлама-наме";
  4. Жолдасбекову Мырзатаю, литературоведу – за сборник историко-литературоведческих исследований "Ұлы Дала әдебиеті";
  5. Канапьянову Бахытжану Мусахановичу, поэту – за сборник стихов "Достояние души";
  6. Мукановой Розе Кажигалимовне, драматургу – за сборник драматических произведений "Сарра";
  7. Нурмаганбетов Тынымбай Нурмаганбетұлы, писателю – за сборник прозаических произведений "Періштелердің өлімі".
  1. Настоящий Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 7 декабря 2020 года
№ 466

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