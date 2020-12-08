Ряд писателей удостоили Госпремии в области литературы и искусства имени Абая

Культура
Глава государства подписал указ о присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 7 декабря 2020 года
№ 466
Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая:
- Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы, культурологу – за исследование "Абыз Әбіш";
- Ақсұңқар Серік, поэту – за сборник стихов "Көкейімде Күлтегіннің жазуы";
- Есім Ғарифолла, писателю – за трилогию "Ғұлама-наме";
- Жолдасбекову Мырзатаю, литературоведу – за сборник историко-литературоведческих исследований "Ұлы Дала әдебиеті";
- Канапьянову Бахытжану Мусахановичу, поэту – за сборник стихов "Достояние души";
- Мукановой Розе Кажигалимовне, драматургу – за сборник драматических произведений "Сарра";
- Нурмаганбетов Тынымбай Нурмаганбетұлы, писателю – за сборник прозаических произведений "Періштелердің өлімі".
- Настоящий Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 7 декабря 2020 года
№ 466