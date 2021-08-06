Ряд полицейских осудили за коррупцию в Атырауской области

Общество
Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Атырауской области осужден за коррупцию ряд полицейских. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpradva.kz.

"Начальник ГУ "Управление специализированной службы охраны Атырауской области" полковник полиции Тулешов Н. (ст.ст.189 ч.3 п.2, 189 ч.3 п.2,3, 189 ч.3 п.2,3, 361 ч.1, 361 ч.1 УК) приговорен к двум годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания полковник полиции", – сообщил спикер. 

По его словам, аналогичное наказание получил и заместитель начальника управления полковник полиции Жомартов Н. (ст.28 ч.5-189 ч.3 п.2, ст.28 ч.5-361 ч.1, ст.28 ч.5-361 ч.1 УК), которого приговорили к двум годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания полковник полиции.

Также инспектора управления - старшего лейтенанта полиции Салахиденова Н. (ст.28 ч.5-189 ч.3 п.2 УК) приговорили к штрафу в размере 6 703 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания старший лейтенант полиции.

"Тулешов, его заместитель Жомартов и Салахиденов подозревались в хищении вверенных бюджетных средств, выделенных на премирование сотрудников, оказание материальной помощи, а также путем подписания фиктивных приказов о командировании сотрудников в районы области и обналичивания талонов ГСМ", – заключил Бигайдаров.

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