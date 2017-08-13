Ряд соглашений о казахстанско-белорусском сотрудничестве подписали в Правительстве РК
Сегодня в Үкімет үйі с участием главы Правительства РК Бакытжана Сагинтаева и Премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, состоялась церемония подписания ряда двусторонних соглашений, сообщает primeminister.kz.
В ходе церемонии между Правительствами Казахстана и Беларуси было заключено соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Белорусской торгово-промышленной палатой.
Отдельное соглашение было заключено между казахстанским агентством "Хабар" и белорусской "Белтелерадиокомпанией".
Документы подписали министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Б. Атамкулов, председатель президиума Национальной академии наук РБ В. Гусаков, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана А. Еренов, председатель Белорусской Торгово-промышленной палаты В. Улахович, председатель правления агентства "Хабар" А. Ахметжанова и председатель "Белтелерадиокомпании" Г. Давыдько.