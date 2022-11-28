Ряд ТЭЦ вернут в госсобственность: вопрос отрабатывают Генпрокуратура и Правительство

Чрезвычайные ситуации , Общество , Скандалы

В Правительстве также заявили, что контролируют ход ремонтных работ на ТЭЦ Экибастуза.

Фото: Kazpravda.kz

Вопрос передачи ряда ТЭЦ в государственную собственность рассматривался 24 ноября. В настоящее время Правительство РК и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

«Касательно ситуации в Экибастузе. В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия», - сообщается на сайте премьера.

Также пресс-служба Правительства сообщила, что по состоянию на 11.00 28 ноября в работе находятся 6 котлов.

«Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле Правительства. Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе в рамках Комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года», - отметили в пресс-службе Правительства.

Чиновники добавили, что за истекшие месяцы в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка.

Напомним, 27 ноября почти весь Экибастуз остался без отопления из-за коммунальной аварии на ТЭЦ. По данным пресс-службы "Экибастузэнерго", 27 ноября в 01:20 остановился один из котлоагрегатов.  Через несколько минут из-за большого расхода сетевой воды вышли из строя еще три.

28 ноября президент поручил Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе, а также рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Популярное

Все
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
«Виновны!» – таков приговор суда, рассмотревшего уголовное дело по обвинению в покушении на убийство журналиста
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Только 10% потенциальных потребителей газа в трех поселках, расположенных в 20–30 км от Жезказгана, подключились к газопроводу
На Казахстанском Алтае начался лавиноопасный сезон
​​​​​​​Что не так с ночным тарифом?
Испытание морозом не прошли
Помогать не магазинам, а заводам
Предприниматели тоже плачут
Astana Club в Париже
Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные
«Якорь» для сельской молодежи
Не пей, можешь не выжить
Талантам надо помогать
Проекты на перспективу
Франция уже в плей-офф
В Алматы побеждает «Бенфика»
Ответственная свобода
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Читайте также

Общество
Грузчик в полицейской форме хотел сразить наповал возлюблен…
Общество
В крупном магазине бытовой техники Шымкента продавали непра…
Общество
Морозы сменятся сильными осадками в большинстве регионов Ка…
Здравоохранение , Скандалы
Глав двух медицинских центров подозревают в продаже фиктивн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]