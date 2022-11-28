Ряд ТЭЦ вернут в госсобственность: вопрос отрабатывают Генпрокуратура и Правительство

В Правительстве также заявили, что контролируют ход ремонтных работ на ТЭЦ Экибастуза.

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Вопрос передачи ряда ТЭЦ в государственную собственность рассматривался 24 ноября. В настоящее время Правительство РК и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

«Касательно ситуации в Экибастузе. В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия», - сообщается на сайте премьера.

Также пресс-служба Правительства сообщила, что по состоянию на 11.00 28 ноября в работе находятся 6 котлов.

«Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле Правительства. Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе в рамках Комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года», - отметили в пресс-службе Правительства.

Чиновники добавили, что за истекшие месяцы в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка.

Напомним, 27 ноября почти весь Экибастуз остался без отопления из-за коммунальной аварии на ТЭЦ. По данным пресс-службы "Экибастузэнерго", 27 ноября в 01:20 остановился один из котлоагрегатов. Через несколько минут из-за большого расхода сетевой воды вышли из строя еще три.

28 ноября президент поручил Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе, а также рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.