Ряд участков дорог перекрыли в Нур-Султане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало строительство инженерных сетей и дорожного полотна по улице Енбекшилер и шоссе Алаш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с ремонтными работами с 13 мая по 1 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автомобилей на участке улицы Енбекшилер – от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала.

Кроме того, с 13 по 31 мая частично движение перекрыли на участке шоссе Алаш – от улицы Жолымбетская до улицы 191.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в сообщении профильного управления.