Ряд улиц левобережья перекроют во время "Астана-дуатлон"

Общество
В Астане во время проведения соревнований по дуатлону будет частично ограничено движение транспортных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление административной полиции ДВД.
Велопробег стартует у монумента "Байтерек" по улице Туркестан. Велосипедисты проедут по ул. Сарайшык, пр. Кабанбай-батыра, ул. Турара Рыскулова, ул. Орынбор, Кунаева и финишируют у монумента "Байтерек".
Затем будет проведен полумарафонский забег, старт и финиш которого будут там же – у "Байтерека". Маршрут забега: ул. Кунаева – пр. Кабанбай-батыра – ул. Достык – ул. Орынбор.
В этой связи на период проведения спортивных мероприятий с 10.00 до 11.30 движение транспортных средств в указанном квадрате улиц будет частично ограничено.
Во избежание заторов полиция просит автовладельцев заранее планировать маршруты объезда.
Напомним, соревнование "Астана-дуатлон 2015" состоится 29 августа в честь празднования 20-летия Конституции Республики Казахстан.
Участникам предстоит пройти 15-километровую дистанцию на велосипеде, а также 5-километров полумарафонского забега. Общая протяженность пути приурочена юбилейной дате.
В велопробеге примет участие олимпийский чемпион Александр Винокуров.
Велопробег стартует у монумента "Байтерек" по улице Туркестан. Велосипедисты проедут по ул. Сарайшык, пр. Кабанбай-батыра, ул. Турара Рыскулова, ул. Орынбор, Кунаева и финишируют у монумента "Байтерек".
Затем будет проведен полумарафонский забег, старт и финиш которого будут там же – у "Байтерека". Маршрут забега: ул. Кунаева – пр. Кабанбай-батыра – ул. Достык – ул. Орынбор.
В этой связи на период проведения спортивных мероприятий с 10.00 до 11.30 движение транспортных средств в указанном квадрате улиц будет частично ограничено.
Во избежание заторов полиция просит автовладельцев заранее планировать маршруты объезда.
Напомним, соревнование "Астана-дуатлон 2015" состоится 29 августа в честь празднования 20-летия Конституции Республики Казахстан.
Участникам предстоит пройти 15-километровую дистанцию на велосипеде, а также 5-километров полумарафонского забега. Общая протяженность пути приурочена юбилейной дате.
В велопробеге примет участие олимпийский чемпион Александр Винокуров.