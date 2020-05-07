Ряд вопросов обсудили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Лидеры двух стран обменялись взаимными поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость этой даты для всех народов бывшего Советского Союза, плечом к плечу сражавшихся против фашизма, и пожелал ветеранам двух стран крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Президент России, в свою очередь, попросил передать народу Казахстана самые теплые поздравления и пожелания благополучия и процветания.
Во время обсуждения темы борьбы с пандемией коронавируса собеседники с удовлетворением констатировали тесное взаимодействие сторон в этой сфере.
Владимир Путин заявил, что в России внимательно наблюдают за решениями и действиями Правительства Казахстана по противодействию инфекции. В этом ключе российский лидер дал высокую оценку принятым в Казахстане мерам по поддержке населения и малого и среднего бизнеса, отметив их своевременность и эффективность.
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского Экономического совета.
Лидеры двух стран обменялись взаимными поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость этой даты для всех народов бывшего Советского Союза, плечом к плечу сражавшихся против фашизма, и пожелал ветеранам двух стран крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Президент России, в свою очередь, попросил передать народу Казахстана самые теплые поздравления и пожелания благополучия и процветания.
Во время обсуждения темы борьбы с пандемией коронавируса собеседники с удовлетворением констатировали тесное взаимодействие сторон в этой сфере.
Владимир Путин заявил, что в России внимательно наблюдают за решениями и действиями Правительства Казахстана по противодействию инфекции. В этом ключе российский лидер дал высокую оценку принятым в Казахстане мерам по поддержке населения и малого и среднего бизнеса, отметив их своевременность и эффективность.
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского Экономического совета.