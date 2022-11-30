Ряд вопросов в сфере гражданства рассмотрели в Акорде

Госсекретарь провёл заседание Комиссии по вопросам гражданства при главе государства.

Фото: akorda.kz

Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при главе государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности Комиссии.

По итогам заседания Комиссия приняла соответствующие решения и рекомендации.