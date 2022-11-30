Ряд вопросов в сфере гражданства рассмотрели в Акорде
Общество
Госсекретарь провёл заседание Комиссии по вопросам гражданства при главе государства.
Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при главе государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности Комиссии.
По итогам заседания Комиссия приняла соответствующие решения и рекомендации.