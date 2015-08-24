Ряд взрывов произошел на американской военной базе в Японии

Фото с сайта gorodskoyportal.ru
На военной базе США под Токио произошел ряд взрывов. Позднее на месте ЧП начался пожар, а японским пожарным сообщили о том, что взорвался склад с некими "опасными материалами", передает Kazpravda.kz со ссылкой на uznayvse.ru.

Как рассказал командующий ВМС США Билл Урбан, взрывы произошли на военной базе в Сагамихаре, располагающейся в 40 километрах от японской столицы. Эту информацию подтвердил подполковник Кевин Тонер, отметивший, что на складе не было опасных для окружающих материалов. При этом военный не ответил на вопрос о том, что именно хранилось в загоревшемся складе.

В Пентагоне подтвердили информацию о взрывах, отметив, что в результате ЧП никто не пострадал, так как оно произошло ночью. База, на которой произошел инцидент, используется американцами с начала 1970-х.

