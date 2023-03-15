Ряд законов подписал президент Казахстана

Глава государства утвердил 5 документов.
Касым-Жомарт Токаев подписал 5 законов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Так, глава государства утвердил:
- Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»;
- Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях»;
- Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений»;
- Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года»;
- Закон РК «О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок».