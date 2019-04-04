Ряд законов подписал Президент РК

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал вновь принятый закон РК «О специальных экономических и индустриальных зонах», сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Закон определяет правовые основы создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон на территории республики.
Также Главой государства подписан закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения».
Закон направлен на приведение действующего законодательства в соответствие с вновь принятым законом РК «О специальных экономических и индустриальных зонах», а также совершенствование механизмов назначения адресной социальной помощи.
Тексты законов публикуются в печати.