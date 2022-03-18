Президент , Указы и распоряжения , Общество
Ряду казахстанцев присуждены государственные награды

В канун празднования Наурыза Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активную общественную деятельность, личную самоотверженность, проявленную при спасении и защите граждан, помощь в обеспечении общественного порядка группа граждан награждена государственными наградами. В их числе представители производственной сферы, здравоохранения, бизнеса, деятели культуры и науки, спортсмены, волонтеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю Илье Жаканову, в развитии здравоохранения страны – президенту Казахской академии питания Турегельды Шарманову.

Орденом «Отан» награжден поэт Нұржан Светқали; орденом «Барыс» І степени – профессор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Жандарбек Мәлібекұлы, поэт Нұрлан Оразалин; орденом «Барыс» ІІІ степени – председатель Совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсейіт, председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Ахметжан Шардинов, президент Федерации борьбы Даулет Турлыханов, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, проректор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Дихан Қамзабекұлы, первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и другие.

Орденом «Парасат» отмечены деятели культуры, науки и образования, представители средств массовой информации, среди которых член Национальной академии наук Каримбек Курманалиев, старший преподаватель Северо-Казахстанского университета имени М.Козыбаева Павел Афанасьев, депутаты Мажилиса Парламента Берік Әбдіғалиұлы, Еділ Жаңбыршин.

Руководитель команды по пауэрлифтингу Дирекции развития спорта Сергей Цырульников награжден орденом «Достық» ІІ степени.

В числе награжденных орденом «Құрмет» политолог Данияр Ашимбаев, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, исполнительный директор Хартии за права человека Жемис Турмагамбетова, заведующий отделением Таразской городской многопрофильной больницы Ернар Едилбаев, активист Орынбасар Сеитов, президент фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, председатель союза ветеранов афганской войны города Шымкента Галымжан Майханов, общественный деятель Даурен Талипов, жыршы Аргын Бисенов, руководитель детско-юношеской спортивной школы №1 имени К.Оспанова Нуржан Ермагамбетов, заведующий отделением Алматинской городской клинической больницы №7 Есенай Еспенбетов. Всего ордена «Құрмет» удостоены 94 человека.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены 25 человек, в том числе президент Фонда «Адырна» Арман Әубәкір, пресс-секретарь Павлодарского областного территориального объединения профсоюзов Константин Музалевский, старший преподаватель Казахского национального университета искусств Ұларбек Нұрғалым.

Медалью «Шапағат» отмечены 68 волонтеров, меценатов и других граждан, среди которых журналист Александра Мыскина, председатель организации инвалидов «Үміт-Надежда» Дуйсенгали Оспанов, работник КСК «Океан» Арлан Мутишев, директор департамента ТОО «Paybox.money» Мария Чечина, студент Семейского финансово-экономического колледжа имени Р.Байсеитова Мерейбек Мағабилов, наладчик путевых машин ТОО «Богатырь-Комир» Евгений Шарифуллин, волонтер Айгерим Доскалиева.

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