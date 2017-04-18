​Рыба как вещдок

На территории области с 1 апреля по 31 мая проводится ОПМ «Бекіре-2017», направленное на выявление, предупреждение и пресечение незаконной добычи, оборота и контрабанды осетровых и других видов рыб, сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

С начала ОПМ сотрудники полиции задержали 10 человек, которые занимались незаконным приоб­ретением и перевозкой рыбы частиковых пород без сопроводительных документов. Было возбуждено 10 уголовных дел по статье 196 УК РК (приобретение или сбыт имущества, заведомо полученного преступным путем), 9 лиц привлечены к административной ответственности.