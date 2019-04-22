Рыба – в Евросоюз, зерно – в Афганистан: казахстанский экспорт продолжает расти в 2019 году

Экономика
2052
Лаура Тусупбекова
Экспорт казахстанской продукции АПК с января по февраль 2019 года вырос на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 610,2 млн долларов США в денежном выражении, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, продукции растениеводства и ее переработки экспортировано на сумму 579,8 млн долларов США, а продукции животноводства и ее переработки – на сумму 30,4 млн долларов США.

Больше всего Казахстан экспортировал зерновые, масличные и зернобобовые культуры, муку, продукцию масложировой отрасли, а также рыбу и морепродукты. Основными рынками сбыта казахстанской продукции АПК стали Узбекистан, Иран, Афганистан, Россия, Таджикистан и Китай.

За 2 месяца текущего года республика поставила 1,2 млн тонн пшеницы на 213,8 млн долларов на зарубежные рынки, что больше показателя за аналогичный период 2018 года на 27,9%. Экспорт муки составил 293,9 тыс тонн на сумму 62,3 млн долларов США. Основной экспорт зерна и муки пришелся на страны Центральной Азии и Афганистан.

Экспорт ячменя увеличился в полтора раза и составил 480,8 тыс тонн на сумму 88,8 млн долларов США за январь-февраль этого года.

Продолжает расти экспорт масличных культур. За первые 2 месяца 2019 года на внешние рынки было вывезено 253,8 тыс тонн семян льна, подсолнечника, рапса и сафлора на общую сумму 80,8 млн 
долларов США.

Быстрыми темпами растет экспортная выручка от продажи растительного масла на рынки Китая, стран Центральной Азии, Ирана и России: экспорт льняного масла увеличился на 75,5% (4,6 тыс. тонн на сумму 3,7 млн долларов США), рапсового масла – на 36,1% (6,3 тыс. тонн на сумму 4,6 млн долларов США).

По итогам двух первых месяцев 2019 года чуть более 4 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции было отправлено в страны Европейского союза, СНГ и Китай на сумму 10,1 млн долларов США.

Стоит отдельно отметить темпы роста экспорта мяса и мясной продукции. По итогам двух месяцев 2019 года экспорт вышеуказанной продукции вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5 тыс. тонн, из них более половины – говядина (2 785 тонн) (по информации Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК на основании выданных ветеринарных сертификатов). Импортерами казахстанского мяса и мясной продукции, а также живого скота на убой являются Россия, Узбекистан, Иран, Кыргызстан, Армения и Бахрейн.

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