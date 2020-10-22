Такое мнение высказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Напомним, что впервые Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального совета общественного доверия 12 июня 2019 года на церемонии инаугурации.
"Наших людей сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог будет строиться на признании плюрализма мнений. В обществе разные мнения, но единая нация – вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия, в который войдут представители всего общества, включая молодежь", – сказал Токаев.
В этот же день был подписан указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
17 июля Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении положения и состава Нацсовета. Согласно указу, основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.
В рамках этого указа также стало известно, кто вошел в состав
Нацсовета.
Как прошло первое заседание
в 2019 году Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.