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Рыбак голыми руками отбил улов у акулы в Новой Зеландии
Новозеландскому рыбаку пришлось голыми руками бороться с акулой-мако, которая пыталась украсть его улов, сообщает Ria.ru
со ссылкой на портал Stuff.
Джо Момоивалу из Окленда рыбачил вместе с друзьями у острова Тиритири-Матанги и заметил, что вокруг них плавает акула, пытаясь поживиться пойманной ими рыбой.
"Она кружила вокруг лодки, и я просто схватил ее за хвост", – рассказывает Джо.
Акула попыталась вырваться и укусить его за руку. Однако рыбак держал ее на расстоянии, чтобы она не причинила ему вреда. Затем он ее отпустил.
Мако вырастают до двух с половиной метров в длину и отличаются большой агрессивностью.